Отличившиеся участники СВО получат выплаты взамен участков в Иркутской области

Именно по этим причинам с 1 января 2025 могут установить выплату для ветеранов боевых действий, отличившимся в зоне СВО. Закон о предоставлении выплаты приняли в первом чтении, работу над ним продолжат позже. Кстати, в следующем году сумма выплаты составит 300 тысяч рублей.