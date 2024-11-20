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Отличившиеся участники СВО получат выплаты взамен участков в Иркутской области

Обсуждение законопроекта продолжат чуть позже.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области по инициативе губернатора Игоря Кобзева планируют установить социальную выплату ветеранам боевых действий, отличившимся «за ленточкой», взамен предоставления земельного участка. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

— Некоторые из муниципальных образований столкнулись с рядом проблем. Например, мэры Иркутска и Ангарска рассказали о невозможности предоставления земли из-за отсутствия земельных участков. В это время в Ольхонском и Слюдянском районе возникла другая причина — законодательно установленные ограничения в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, — рассказала министр имущественных отношений региона Марина Быргазова.

Именно по этим причинам с 1 января 2025 могут установить выплату для ветеранов боевых действий, отличившимся в зоне СВО. Закон о предоставлении выплаты приняли в первом чтении, работу над ним продолжат позже. Кстати, в следующем году сумма выплаты составит 300 тысяч рублей.

Напомним, в Приангарье действует закон о бесплатном предоставлении земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Право на предоставление получают военнослужащие, бойцы со званием Героя России за заслуги, семьи погибших военнослужащих и другие.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что улицы Иркутска круглосуточно очищают от снега и мусора.