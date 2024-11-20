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В Омске по улице Волгоградской открыли движение транспорта

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня подрядчик объявил о завершении ремонтных работ на улице Волгоградской. По данным мэрии специалисты Департамента дорожного хозяйства и благоустройства омска уже провели приемку работ и разрешили открытие участка.

Также дорожники сняли ограничивающие движения знаки. Добавим, что в настоящий момент на бульваре Архитекторов ведутся масштабные ремонтные работы, предстоит провести современную реконструкцию транспортной артерии.

Как рассказали в мэрии, по Волгоградской уже открыто движение по трем полосам в обе стороны. Все работы на участке выполнены в полном объеме.