В Омске по улице Волгоградской открыли движение транспорта

Сегодня подрядчик объявил о завершении ремонтных работ на улице Волгоградской. По данным мэрии специалисты Департамента дорожного хозяйства и благоустройства омска уже провели приемку работ и разрешили открытие участка.
Также дорожники сняли ограничивающие движения знаки. Добавим, что в настоящий момент на бульваре Архитекторов ведутся масштабные ремонтные работы, предстоит провести современную реконструкцию транспортной артерии.
Как рассказали в мэрии, по Волгоградской уже открыто движение по трем полосам в обе стороны. Все работы на участке выполнены в полном объеме.