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24 ноября в Уфе на мосту-вставке через Белую закроют 50-метровый участок

В Уфе на семь часов ограничат движение по мосту-вставке.

Источник: Комсомольская правда

На выходных в Уфе ограничат движение по мосту-вставке через реку Белая. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В столице республики все еще идет капитальный ремонт арочного моста в створе улицы Воровского. Из-за этого в грядущее воскресенье, 24 ноября, с 09:00 до 16:00 для обеспечения безопасности граждан будет перекрыт 50-метровый участок крайней правой полосы соседнего моста-вставки.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать ограничения при планировании своих поездок.

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