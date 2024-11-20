С 1 декабря в Калининграде пустят маршрутку до форта «Дёнхофф»

В Калининграде продлят маршрут автобуса № 94. С 1 декабря он будет ходить до форта «Дёнхофф» на улице Энергетиков. Об этом сообщается на официальной странице городской администрации «ВКонтакте».
Форт № 11 «Дёнхофф» — популярное место у туристов и жителей региона. Сооружение арендует компания архитектора Артура Сарница. В помещениях располагается музей, кафе, выставочные пространства. Вокруг форта создали прогулочную зону.
В 2023 года арендатор выиграл грант на создание иммерсивного Музея науки. На выставке представят интерактивные экспонаты, демонстрирующие законы физики, химии, математики. Посетители также смогут узнать об истории их создания и открытиях, которые совершали учёные. Общий бюджет проекта составляет 8,6 миллиона рублей.