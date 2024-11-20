СК возбудил уголовное дело после квеста, где пострадали две школьницы

В Уфе две школьницы пострадали во время квеста «Судная ночь». Они рассказали, что один из актеров пугал их электрошокером, таскал за волосы, бил и доводил до слез. По словам мамы одной из девочек, ее дочь аниматор схватил за шею и ударил об стену. При этом организатор игры утверждает, что контакт с актером у детей был минимальным, а девочки остались довольны квестом. Сам аниматор также настаивает, что никого за волосы не таскал, а школьницы были предупреждены, что во время игры их будут касаться.