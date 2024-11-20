Выявлены изменения в работе мозга курильщиков, которые мешают распознавать обман

В частности, ученые обнаружили, что курящие добровольцы менее выраженно реагировали на стресс, а также при этом они быстрее отвечали на вопросы, но чаще совершали ошибки и хуже распознавали обман. Как считают исследователи, эти особенности курильщиков объясняются воздействием никотина на ацетилхолиновые рецепторы в тех регионах мозга, которые отвечают за самооценку, внимание и реакцию на стресс. Понимание этого расширяет наши представления о негативном воздействии никотина на здоровье человека, подытожили исследователи.