Выявлены изменения в работе мозга курильщиков, которые мешают распознавать обман

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские ученые выявили при помощи систем искусственного интеллекта изменения в работе мозга у курильщиков, которые не только способствуют притуплению внимания и памяти, но и значительным образом ухудшают способность распознавать обман. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Когда человек курит, никотин “обманывает” ацетилхолиновые рецепторы, заставляя их работать неправильно. С одной стороны, никотин расслабляет, а с другой — меняет связь между мозгом и телом, из-за чего становится сложнее правильно реагировать на стрессовые ситуации. Для внимания нам не нужна расслабленность и спокойствие, наоборот, нам нужен оптимальный стресс и тонус», — пояснила младший научный сотрудник Института нейронаук НИУ ВШЭ (Москва) Евгения Альшанская, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Альшанская и ее коллеги пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в ходе которого исследователи из НИУ ВШЭ и их коллеги из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН проследили за тем, как курение влияет на способность семи десятков добровольцев решать задания на память и внимание, сложность которых в ходе эксперимента постепенно возрастала.
В их рамках добровольцы должны были запомнить расположение и цвет воздушных шариков на изображении и определить, совпадает ли оно с предыдущим или нет. Чем сложнее уровень, тем больше шариков и цветов нужно запомнить. После каждого ответа участникам сразу сообщали результат. При этом в середине эксперимента их обманывали: например, говорили, что они совершили ошибку, хотя ответ был правильным.
«Мы стали первыми, кто использовал метод динамической пупиллометрии, то есть измерения зрачка, для одновременного анализа огромного числа параметров тела и мозга, а также психологических факторов. Изменение размеров зрачка напрямую говорит о том, как человек адаптируется к стрессовой ситуации: когда он расслабляется, когда мобилизуется. Благодаря технологиям мы смогли обработать весь объем данных и выявить закономерности, которые вручную обнаружить было бы невозможно», — объясняет Альшанская.
В частности, ученые обнаружили, что курящие добровольцы менее выраженно реагировали на стресс, а также при этом они быстрее отвечали на вопросы, но чаще совершали ошибки и хуже распознавали обман. Как считают исследователи, эти особенности курильщиков объясняются воздействием никотина на ацетилхолиновые рецепторы в тех регионах мозга, которые отвечают за самооценку, внимание и реакцию на стресс. Понимание этого расширяет наши представления о негативном воздействии никотина на здоровье человека, подытожили исследователи.