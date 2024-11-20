Филиал Никитского ботсада: под Симферополем восстанавливают парк уникальных растений

Пройдет еще пару лет — и на восточном берегу Симферопольского водохранилища появится благоустроенный дендропарк с величественными секвойями, разнообразными пихтами и удивительными красными дубами. Все эти деревья более полувека тому назад здесь высадил главный лесничий Симферопольского лесхоза Максим Печенкин, выясняя, какие из растений подходят для создания парков и скверов крымской столицы и ее окрестностей.
ПО СЛЕДАМ ВОРОНЦОВА.
После окончания строительства Симферопольского водохранилища в начале 60-х было решено озеленить окружающие водную чашу холмы. Тогдашний главный лесничий предложил заложить опытную площадку, чтобы выявить культуры, лучше всего произрастающие на этих почвах, не боящиеся морозов и засухи. Первые посадки появились уже в 1967 году, и постепенно опытное хозяйство разрослось до 150 га.
«Ботанический материал брали в Никитском саду, — вспоминает заслуженный лесовод Григорий Голубь. — Я сюда выезжал несколько раз. Это была смотровая площадка — можно было выбрать культуру по внешнему виду, по устойчивости к температурам, по уходу. Много они труда вложили, но в результате мы имели наглядный материал, и, что немаловажно, саженцы».
Печенкин выписывал растения разных континентов, повторяя путь озеленения Южного берега Крыма. При генерал-губернаторе Михаиле Воронцове из Африки, Азии, Австралии, Америки баржами привозили культуры для создания южнобережных парков, которые мы теперь принимаем за естественную красоту этих мест. Но то, что хорошо растет на южных склонах главной гряды Крымских гор, плохо подходит для северных — климатические зоны разные.
«Максим Васильевич ежедневно ездил на бричке с запряженной лошадью за водой и сам поливал, что посадил: каждый день по ведру на каждое растение, — рассказывает начальник отдела особо охраняемых природных территорий Симферопольского лесхоза Алексей Коншин. — К сожалению, мы не смогли найти какие-либо документы по организации дендропарка. Известно, что было около 650 культур, из них до наших дней осталось около 300».
ОТ БЫЛОГО ВЕЛИЧИЯ ОСТАЛАСЬ ТРЕТЬ.
За годы постсоветского забвения из 150 га опытного хозяйства осталось всего 55,5 га. В 90-х на его территории среди пихт, кедров и сосен возник коттеджный поселок. Свободная от застройки зеленая зона заросла кустарником, некогда пешеходные дорожки перегораживают стволы упавших деревьев. Каждое растение пришлось переписать, зафиксировать его состояние с рекомендациями по уходу, отметить подлежащие сносу.
«Мы к расчистке еще не приступали, только сделали проект восстановления посадок. Сейчас поэтапно будем идти по этому проекту и ежегодно делать какой-то сектор. В начале расчищать, а после планировать новые посадки. Будут пешеходные дорожки, скамейки, беседки для отдыха — это большая прогулочная зона», — поясняет Коншин.
Статус особо охраняемой природной территории дендрарий Печенкина получил только в 2022 году. К этому моменту целыми остались два пинария, где растут 12 разных видов сосен, посадки красного дуба, можжевельника и особая гордость Печенкина — 8 секвой. В 60-х сразу несколько ученых пытались культивировать это растение в разных климатических зонах. Одна из рощ до сих пор растет возле Кутузовского озера на склоне горного массива Чатыр-Даг. Вторая — на берегу Симферопольского водохранилища. Но добраться к ней пока мешает бурелом.
«Кора секвойи не горит, и Печенкин считал, что это лучшее из хвойных растений для озеленения степного и предгорного Крыма. Но массовых посадок не получилось, слишком холодно для них зимой и жарко летом. В результате склоны залесили крымской сосной. Кстати, сохранилась уникальная канделябровая сосна — результат эксперимента Максима Васильевича, который привил к крымской сосне несколько веток мутировавшей также крымской сосны. Еще у нас есть дуб красный, из желудей которого варят кофейный напиток».
КОЛЬЦЕВОЙ ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ.
Березы, липы, орех медвежий и орех пекан, несколько видов можжевельника — все это предстоит окультурить, вылечить от грибка и паразитов. Помогать в этом будут студенты кафедры лесного дела — для лабораторных и практических работ им уже определили «научную поляну».
«Пока что еще разработан только проект по благоустройству и юридически закреплен эколого-просветительский маршрут, — уточняет министр природы Крыма Ольга Славгородская. — Дальше будет реализовываться проект реконструкции с кольцевым маршрутом вокруг всего парка со смотровой площадкой, лавандовым полем, местами парковки транспорта. Думаем над тем, чтобы сделать альтернативные пути заезда, потому что единственная дорога идет по берегу водохранилища и предназначена только для спецтранспорта».
Вероятно, кроме информационной, в дендропарке появится мемориальная доска с именем Максима Печенкина. Архивных материалов по его работе не так уж много, о наличии родственников в профильном министерстве информации нет. Первый этап благоустройства обещают презентовать уже в следующем году. Возможно на его открытие пригласят потомков Печенкина, если такие найдутся. В любом случае, имя главного лесничего Симферополя уже увековечено в названии «Дендропарк им. М. В. Печенкина».