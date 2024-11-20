Филиал Никитского ботсада: под Симферополем восстанавливают парк уникальных растений

Вероятно, кроме информационной, в дендропарке появится мемориальная доска с именем Максима Печенкина. Архивных материалов по его работе не так уж много, о наличии родственников в профильном министерстве информации нет. Первый этап благоустройства обещают презентовать уже в следующем году. Возможно на его открытие пригласят потомков Печенкина, если такие найдутся. В любом случае, имя главного лесничего Симферополя уже увековечено в названии «Дендропарк им. М. В. Печенкина».