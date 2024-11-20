В России разработали новые системы доставки мРНК для создания вакцин

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Российские ученые разработали новые системы матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которые используются для разработки против вирусов и рака. Об этом сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
Матричная РНК (мРНК) нужна для того, чтобы передавать генетическую информацию от ДНК (места ее хранения) к рибосомам (месту ее реализации). Матричная РНК в медицине используется для создания вакцин. В вакцину помещают не сам вирусный белок, а мРНК — последовательность, его кодирующую.
«Новосибирские биологи изучили эффективность новых систем доставки матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Их особенность в том, что они менее токсичны по сравнению с другими способами доставки и обеспечивают долгосрочную экспрессию мРНК. Эти результаты представляют многообещающее направление для разработки противовирусных и противоопухолевых мРНК-вакцин», — пишет издание.
Новые системы доставки мРНК разработали специалисты Института тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова. Их эффективность проверяли в новосибирском Институте фундаментальной и химической медицины (ИХБФМ) СО РАН.
В основе разработки липосомы — небольшие сферические пузырьки, состоящие из смеси двух видов липидов. Один вид липидов создает связи в мРНК, а второй — помогает проникать в клетку. Особенность в том, что часть составляющих новых систем доставки имеют полностью природное происхождение. Это хорошо, поскольку делает их менее токсичными для организма.
Ученые проверяли системы доставки на культуре клеток и на животных. Результаты исследований показывают многообещающее направление для профилактического использования в медицине. «Сейчас ученые разрабатывают мРНК-вакцины на модели вируса гриппа. Скоро они получат результаты по противовирусному иммунитету, который запускается их мРНК-вакцинами. После отработки системы на моделях вируса специалисты планируют заняться тестированием и исследованием противоопухолевых вакцин», — отметили в «Науке в Сибири».