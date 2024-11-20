В России разработали новые системы доставки мРНК для создания вакцин

В основе разработки липосомы — небольшие сферические пузырьки, состоящие из смеси двух видов липидов. Один вид липидов создает связи в мРНК, а второй — помогает проникать в клетку. Особенность в том, что часть составляющих новых систем доставки имеют полностью природное происхождение. Это хорошо, поскольку делает их менее токсичными для организма.