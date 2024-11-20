«Приносим жару». Белоруска Арина Соболенко вышла в Майами на площадку НБА

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла для фотосессии на площадку команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майми Хит» перед их игрой против «Филадельфии Севенти Сиксерс».
Играли в Майами, куда к родным пенатам она накануне вернулась из Парижа. Арина, как известно, живет во Флориде недалеко от океана. Сейчас у нее отпуск и теннисистка больше времени, чем обычно, проводит в Майами.
Арина на баскетбольной площадке в Майами. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
А в Америку она прилетела со своим бойфрендом Георгиосом Франгулисом, с которым они недавно были проездом в Париже. Мы рассказывали, как Соболенко провела время во Франции.
Первая серия называлась «Из Парижа с любовью», а вторая «Куда ты, туда и я».
Так вот в Майами Арина вышла на площадку незадолго до начала баскетбольного матча, чтобы сделать несколько снимков. Не вдаваясь в рекламные подробности, скажем, что мяч, который она держит, характеризуют как произведение искусства, а создан он в сотрудничестве двух фирм.
«Приносим жару», — так Арина подписала снимки в соцсетях с этой фотосессии.
Арина посетила матч вместе с бойфрендом. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Во время матча к Соболенко на трибуне подошел маскот «Майами Хит», которого зовут Берни.
Маскот команды повеселил Соболенко. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Кстати, «Майами» ожидаемо выиграл у аутсайдера из Филадельфии со счетом 106:89.
Ранее мы писали, как провела сезон Соболенко: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема».