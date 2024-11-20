Начался снос магазина «Книжный Новгород»

Как писал «Ъ-Приволжье», подконтрольное нижегородскому предпринимателю Дмитрию Володину ООО «Алексеевский ряд» открыло «Книжный Новгород» в начале 2023 года. После этого региональное минимущества заявило, что магазин построен на участке, на который у компании нет прав. Чиновники потребовали снести строение. «Алексеевский ряд» пытался отстоять свое право на эту землю, но суд встал на сторону властей.