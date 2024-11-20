Начался снос магазина «Книжный Новгород»

Как писал «Ъ-Приволжье», подконтрольное нижегородскому предпринимателю Дмитрию Володину ООО «Алексеевский ряд» открыло «Книжный Новгород» в начале 2023 года. После этого региональное минимущества заявило, что магазин построен на участке, на который у компании нет прав. Чиновники потребовали снести строение. «Алексеевский ряд» пытался отстоять свое право на эту землю, но суд встал на сторону властей.
На месте магазина московский инвестор Алексей Васин планирует построить отель «Телеграф». Ради него вместе с «Книжным Новгородом» снесут расположенный по соседству Нижегородский областной центр крови.
За снос магазина предпринимателю Дмитрию Володину предоставят землю под отель за 3 млрд руб. в районе улицы Красносельской.