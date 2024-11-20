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В Челябинске обнаружили опасное для здоровья мороженое

В ноябре сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили потенциально небезопасное мягкое мороженое, которое выпускает челябинский производитель. Декларацию на продукцию аннулировали, в связи с тем, что испытания были проведены в несуществующих лабораториях. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Первое предостережение челябинскому предпринимателю объявили 18 ноября, а уже в среду, 20 ноября декларацию о соответствии признали недействительной.

— Реализация данного мороженого в ближайшее время невозможна. Оформить новую декларацию на сладкое молочное лакомство предприниматель сможет после проведения исследований в аккредитованных лабораториях, — сообщили в ведомстве.

Мягкое мороженое — это любимый замороженный десерт покупателей и производителей. Его особенно ценят владельцы ресторанов, кафе и мобильных точек питания, потому что лакомство пользуется спросом независимо от сезона или погоды за окном и имеет простую технологию приготовления. Мягкое мороженое добавляют к горячим десертам, кофе и молочным коктейлям.

В июле в Челябинской области выявили производителя колбасы с соей, не заявленной в составе. Декларацию о соответствии продукции признали недействительной.