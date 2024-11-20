В Челябинске обнаружили опасное для здоровья мороженое

Первое предостережение челябинскому предпринимателю объявили 18 ноября, а уже в среду, 20 ноября декларацию о соответствии признали недействительной.
— Реализация данного мороженого в ближайшее время невозможна. Оформить новую декларацию на сладкое молочное лакомство предприниматель сможет после проведения исследований в аккредитованных лабораториях, — сообщили в ведомстве.
Мягкое мороженое — это любимый замороженный десерт покупателей и производителей. Его особенно ценят владельцы ресторанов, кафе и мобильных точек питания, потому что лакомство пользуется спросом независимо от сезона или погоды за окном и имеет простую технологию приготовления. Мягкое мороженое добавляют к горячим десертам, кофе и молочным коктейлям.
В июле в Челябинской области выявили производителя колбасы с соей, не заявленной в составе. Декларацию о соответствии продукции признали недействительной.