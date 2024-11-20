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В Ростове полиция изъяла больше тысячи литров незаконного алкоголя

Ростовская полиция изъяла больше тысячи литров незаконного спиртного и 725 пачек табачных изделий.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону правоохранители изъяли больше тысячи литров незаконного алкоголя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

С 5 по 15 ноября в городе проходили рейды по выявлению нарушений в сфере продажи алкогольной и табачной продукции.

Так, полиция выявила порядка тысячи литров незаконного алкоголя, а также 700 пачек сигарет и 25 упаковок некурительных табачных изделий.

— Также выявлен факт хранения с целью реализации спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — уточнили в региональном ведомстве.

На территории Ростова и области регулярно ведется активная работа по ликвидации незаконной продукции.

Напомним, в Ростове-на-Дону таможенники выявили в магазине техники контрабанду.