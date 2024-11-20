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ОНТ раскроет, кто планирует военное вторжение в Беларусь

Белорусское телевидение раскроет план военного вторжения в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

В эфире ОНТ 20 ноября раскроют планы подготовки военного вторжения на территорию Беларуси, анонсируют соцсети гостелеканала.

На ОНТ рассказали, что уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы планируемого вооруженного вторжения в Беларусь.

Планы врагов будут обнародованы в детальном документальном фильме «Бесы: как хотят захватить Беларусь». Белорусские журналисты, узнали, кто и откуда планирует военное вторжение в Беларусь, раскрыли также их цели и задачи.

Кроме того, в фильме продемонстрируют эксклюзивные интервью с наемниками и схемы захвата Беларуси.

Фильм покажут в эфире ОНТ в 21.20 часов, также видео будет опубликовано на портале videobel.by.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о планах украинцев зайти в Беларусь: «Пусть попробуют. Мы их ждем».

Кроме того, президент заявлял, что крайний вариант противников Беларуси вооруженное вторжение.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, где упомянута Беларусь.