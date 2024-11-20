Именами погибших спасателей назвали катера МЧС в Сочи

Имена спасателей носят пожарно-спасательный катер «Василий Ильяшенко», который сейчас находится в Байкальском поисково-спасательном отряде, а также водолазный бот «Спасатель Николай Ремизов». Он базируется в морском порту Сочи и стоит на оснащении Южного регионального ПСО МЧС России.