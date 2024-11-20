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Именами погибших спасателей назвали катера МЧС в Сочи

Катера МЧС России назвали в честь сочинских спасателей.

Источник: пресс-служба МЧС России

Два катера назвали в честь погибших спасателей Сочинской территориальной поисково-спасательной службы МЧС России Василия Ильяшенко и Николая Ремизова. Со дня их гибели прошло 27 лет.

Трагедия произошла 20 ноября 1997 года в результате падения вертолета МИ-8 при проведении спасательной операции по эвакуации терпящих бедствие на море рыбаков, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Имена спасателей носят пожарно-спасательный катер «Василий Ильяшенко», который сейчас находится в Байкальском поисково-спасательном отряде, а также водолазный бот «Спасатель Николай Ремизов». Он базируется в морском порту Сочи и стоит на оснащении Южного регионального ПСО МЧС России.

МЧС