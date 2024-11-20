Более 200 экспертов выступят с докладами на конференции AI Journey

Также в первый день AI Journey в эфир выйдут новые серии популярного научно-образовательного видеоподкаста AI4PLANET (предыдущие можно посмотреть на сайте конференции), а исследователи в своих докладах расскажут, над чем работают прямо сейчас и как видят дальнейшее развитие направления AI for Good. Новые серии подкаста продолжают темы, поднятые на конференции в 2023 году, — с учетом того, насколько быстро совершенствуются AI-технологии и как меняют жизнь каждого из нас, в том числе профессиональную. В фокусе внимания — то, как AI влияет на ландшафт различных профессий и компетенций.