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На Большом острове в Краснодаре вырубают деревья

В Краснодаре на Большом острове идет вырубка деревьев. Об этом сообщает «КП»-Кубань" со ссылкой на администрацию города.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты проводят уборку аварийных деревьев, которые растут вблизи пешеходных троп, чтобы избежать их падения. Обследование и расчистка просеки проводятся регулярно.

Большой остров в Краснодаре является особо охраняемой территорией. В 2017 году на этой территории начался снос ларьков, после чего администрация сообщила, что объект станет зеленой зоной.

В 2023 году главный архитектор краевой столицы Илья Чикаев рассказал, что территорию Большого острова расширят и обследуют. Он также подчеркнул, что специалисты спилят аварийные деревья и посадят новые.

Вырубка деревьев началась в сентябре этого года. В МЦУ Краснодара заявили, что деревья убирают для того, чтобы создать проезд для пожарной техники, так как эта территория характеризуется повышенными рисками возникновения возгораний.

ЖКХ