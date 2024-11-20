На Большом острове в Краснодаре вырубают деревья

Специалисты проводят уборку аварийных деревьев, которые растут вблизи пешеходных троп, чтобы избежать их падения. Обследование и расчистка просеки проводятся регулярно.
Большой остров в Краснодаре является особо охраняемой территорией. В 2017 году на этой территории начался снос ларьков, после чего администрация сообщила, что объект станет зеленой зоной.
В 2023 году главный архитектор краевой столицы Илья Чикаев рассказал, что территорию Большого острова расширят и обследуют. Он также подчеркнул, что специалисты спилят аварийные деревья и посадят новые.
Вырубка деревьев началась в сентябре этого года. В МЦУ Краснодара заявили, что деревья убирают для того, чтобы создать проезд для пожарной техники, так как эта территория характеризуется повышенными рисками возникновения возгораний.