Fleetwood Mac анонсировали документальный фильм об истории группы

Fleetwood Mac объявили в своих соцсетях о выходе документалки, рассказывающего полную историю легендарной рок-группы. Дата выхода картины, режиссером которой выступил Фрэнк Маршалл, пока еще не известна.
В документалке будут показаны новые интервью, ранее не публиковавшиеся видеоматериалы и архивные записи с Кристин Макви, скончавшейся в 2022 году. Известно также, что предстоящий фильм был «полностью одобрен» коллективом, пишет NME.
История группы Fleetwood Mac берет начало в 1967 году. За все время своей музыкальной деятельности они выпустили 17 пластинок. Одним из самых успешных студийников группы считается Rumours (1977), признанный альбомом года по версии «Грэмми».
Ранее Стиви Никс заявила, что после смерти солистки Кристин Макви воссоединение группы невозможно.