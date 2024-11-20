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В Ростовской области порядка 24,5 тысячи медработников получили спецвыплату

Донские медики получили спецвыплату в размере от 4,5 до 50 тысяч рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 24 960 тысяч медицинских работников получили спецвыплату. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 19 ноября.

— С марта 2024 года размер выплаты составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей — в зависимости от категории специалиста, вида организации и численности населенного пункта, в котором расположена медицинская организация, — говорится в сообщении.

Отметим, выплата предназначена медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также специалистам станций и отделений скорой помощи. Чтобы получить выплату, медицинским работникам не нужно подавать заявления или справки. Выплату назначат автоматически.

Напомним, в Ростовской области капитальный ремонт многоквартирных домов в новом году обойдется в 5,7 млрд рублей.