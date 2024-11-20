Белая медведица из Омской области очаровала поклонников

Буквально за несколько часов видео с белой медведицей из Большереченского зоопарка в Омской области собрало более 16 тысяч просмотров. Омичи активно включились в обсуждение по поводу нового обитателя любимого в Сибири зоопарка.
Как рассказали в самом зоопарке, медведица достаточно позитивно восприняла переезд из столицы и чувствует себя прекрасно на новом месте.
«Аппетит у Думки хороший, карантин протекает благополучно, знакомство с окружающими специалистами проходит на ура. За столь короткий срок Думка уже успела удивить нас своей ледяной невозмутимостью, живым любопытством и очевидным наличием высокого уровня интеллекта (умки в принципе считаются главными интеллектуалами среди медведей)», — отметили в зоопарке.
Фото: Большереченский зоопарк.
После завершения карантина, белая медведица сможет проследовать в большой вольер, где она будет доступная для фотографирования. О том, как думка появилась в Большереченском зоопарке мы рассказывали в одной из наших публикаций.