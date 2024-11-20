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35-летнего жителя Стерлитамака не могут отыскать уже четыре дня

В Башкирии четыре дня разыскивают 35-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 35-летнего Рината Уразаева из Стерлитамака. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 16 ноября. Приметы пропавшего: его рост — 182 сантиметра, у него худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Был одет в красно-черную ветровку, синий камуфляжный костюм, черную обувь и черную шапку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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