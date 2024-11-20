Власти: проект капремонта улицы Киевской приходится начинать заново

В Калининграде проект капитального ремонта участка улицы Киевской от Тихорецкого тупика до улицы Камской не успеют закончить в 2024 году, так как расторгнут контракт с проектировщиком. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. По его словам, расторжение произошло по инициативе проектировщика, так как он «не давал тех результатов, которых ожидали».