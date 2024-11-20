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В Омске у ФОКа на Конева появились чудо-опоры освещения

О том как идут работы рассказала первый замминистра спорта Омской области Ольга Степанова.
Источник: Комсомольская правда

Сейчас на объекте смонтированы 4 многофункциональные опоры освещения. Это уникальное устройство, которое помимо своей функции по освещению, также будет выполнять и иные функции: музыкальное сопровождение, подключение к вай фай, оповещение в случае возникновения ЧС.

Фото: Минспорт Омской области.

Как рассказала первый заместитель министра спорта Омской области Ольга Степанова, работы выполняются строго по графику. Уже смонтирован и обшит фасадными панелями корпус здания, уложена черновая кровля.

Фото: Минспорт Омской области.

В ближайшие дни начнется установка дверей и окон. Объект планируют завершить до конца года.