В Омске у ФОКа на Конева появились чудо-опоры освещения

Сейчас на объекте смонтированы 4 многофункциональные опоры освещения. Это уникальное устройство, которое помимо своей функции по освещению, также будет выполнять и иные функции: музыкальное сопровождение, подключение к вай фай, оповещение в случае возникновения ЧС.