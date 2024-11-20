Опровергнута принадлежность вымершего капского льва к отдельному подвиду

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Международная группа ученых, в которую вошли специалисты Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова, обнаружила признаки, исключающие принадлежность вымершего в Южной Африке капского льва к отдельному подвиду. Выводы дают надежду на возможность восстановления его популяции, сообщила пресс-служба вуза.
Капский лев обитал на территории Капской провинции Южной Африки и вымер в середине XIX века. Считалось, что он принадлежит к отдельному подвиду из-за особенностей строения черепа и внешнего вида, включая темную гриву. Выводы ученых, опубликованные в журнале Nature. Scientific Reports, эту версию не подтверждают.
«Результаты показали, что череп капского льва не является морфологически уникальным, а его характерные особенности, такие как соотношение длины частей черепа, не подтверждаются в большинстве случаев. Это [свидетельствует о том], что капский лев не является отдельным подвидом, а представляет собой южную популяцию львов, которая не имеет значительных отличий от других южноафриканских львов», — говорится в сообщении.
Авторы изучили 22 черепа, 12 из которых принадлежали взрослым особям — сегодня это самое большое количество исследованных образцов. Помимо измерений черепов, ученые провели молекулярные исследования, которые показали, что «капские львы не являются генетически обособленными от других популяций львов южной Африки».
«Полученные результаты имеют важное значение для сохранения львов в Южной Африке. Они указывают на возможность восстановления популяции львов в данном регионе континента путем перемещения животных для размножения без опасений относительно генетических различий между популяциями», — уточнили в МГУ.