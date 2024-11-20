Опровергнута принадлежность вымершего капского льва к отдельному подвиду

«Результаты показали, что череп капского льва не является морфологически уникальным, а его характерные особенности, такие как соотношение длины частей черепа, не подтверждаются в большинстве случаев. Это [свидетельствует о том], что капский лев не является отдельным подвидом, а представляет собой южную популяцию львов, которая не имеет значительных отличий от других южноафриканских львов», — говорится в сообщении.