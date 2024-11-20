В Москве простились с актрисой Светланой Светличной

Проститься со Светличной пришли ее коллеги, среди которых — артисты Борис Токарев, Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный, а также певец Прохор Шаляпин. Кроме того, на церемонии прощания зачитали телеграммы от президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина.