В Москве простились с актрисой Светланой Светличной

Гроб с телом актрисы вынесли из Дома кино под аплодисменты.
Проститься со Светличной пришли ее коллеги, среди которых — артисты Борис Токарев, Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный, а также певец Прохор Шаляпин. Кроме того, на церемонии прощания зачитали телеграммы от президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина.
Светлана Светличная умерла 16 ноября. Ей было 84 года, она долго и тяжело болела.
Заслуженная артистка РСФСР сыграла в десятках фильмов. Одна из ее наиболее известных ролей — роль Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука», в котором Светличная произносит ушедшую в народ фразу «Не виноватая я, он сам пришел».
Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.