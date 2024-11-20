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В Москве простились с актрисой Светланой Светличной

В Москве простились с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной, передает ТАСС.

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Гроб с телом актрисы вынесли из Дома кино под аплодисменты.

Проститься со Светличной пришли ее коллеги, среди которых — артисты Борис Токарев, Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный, а также певец Прохор Шаляпин. Кроме того, на церемонии прощания зачитали телеграммы от президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина.

Светлана Светличная умерла 16 ноября. Ей было 84 года, она долго и тяжело болела.

Заслуженная артистка РСФСР сыграла в десятках фильмов. Одна из ее наиболее известных ролей — роль Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука», в котором Светличная произносит ушедшую в народ фразу «Не виноватая я, он сам пришел».

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

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