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Новосибирцам назвали места, где можно покататься на лыжах, коньках, горках

В Сосновом бору, Березовой роще и на территории между парками Бугринская роща и Арена ждут любителей покататься на лыжах.

В парках Новосибирска открываются зимние аттракционы, для горожан заливают катки и горки, готовятся лыжные трассы.

В администрации города рассказали о местах расположения развлекательных локаций.

В парке Березовая роща появятся гигантские снеговики и аттракцион катания на ватрушках «Тюбинг-кросс».

Деревянные горки небольшого размера, подходящие для ребятни, появятся в парках Центральный, им. Кирова, Березовая роща, Бугринская роща, Сосновый бор, Затулинский, Первомайский, Заельцовский, У моря Обского и Михайловская набережная.

Большие горки, на которых смогут прокатиться взрослые горожане будут залиты в в парках Центральный, Заельцовский, им. Кирова, Березовая роща, Затулинский, У моря Обского.

А в парке Арена появится двухскатная горка.

«Настоящий щелкунчик» прекрасное семейное представление на льду:

Бесплатное катание на коньках будет организовано в в парках Бугринская роща, им. Кирова, Центральный. Платные катки зальют в в парках Березовая роща, Арена, Михайловская набережная, Сосновый бор, Затулинский, Заельцовский, У моря Обского.

В Сосновом бору, Березовой роще и на площадке между Бугринской рощей и Ареной ждут любителей покататься на лыжах.

Ранее в администрации города объявили, что в этом году проведение салюта в новогоднюю ночь не планируется.

Эксперты ожидают увеличение доли поддельной красной икры в Новосибирске. При этом специалисты говорят о возможном увеличении цены на красную икру еще на 10%.

Новосибирцы из-за роста цен раньше закупают продукты к Новому году: «Цены сильно выросли на продукты. И если, как обычно в декабре цены снова взлетят, мы просто разоримся».

туризм и отдых