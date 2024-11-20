Сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хейби задержали за изнасилование

Мариус Борг Хейби появился на свет 13 января 1997 года. Его мать, нынешняя кронпринцесса, а тогда официантка Метте-Марит Хейби, родила сына после короткого романа с мужчиной по имени Мортен Борг. На момент рождения ребенка Борг сидел в тюрьме за насильственное преступление, связанное с наркотиками. До двух лет ребенок жил в городе Кристиансанне с матерью и ее тогдашним бойфрендом — местным диджеем. В 1999 году пара распалась, а уже в 2000-м Метте-Марит познакомилась на музыкальном фестивале с кронпринцем Хоконом — и переехала к нему в Осло вместе с сыном. На следующий год они стали мужем и женой, несмотря на неодобрение общественности, — мало кому в Норвегии нравилось, что кронпринц берет в супруги женщину с ребенком. Пасынок кронпринца Хокона получил в Норвегии прозвище Крошка Мариус (в честь героя романа писателя Александра Хьелланна).