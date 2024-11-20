Открыли движение автомобилей по объездной дороге Усолья-Сибирского

Движение транспорта запустили по новой объездной дороге Усолья-Сибирского сегодня, 20 ноября. Открытие федерального участка трассы Р-255 «Сибирь» является долгожданным событием. Автодорога построена в обход Усолья и поселка Тельмы. Старт движению по ВКС дали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Роман Старовойт, руководитель федерального дорожного агентства Роман Новиков, передает ИА IrkutskMedia.
Новый участок «Сибири» протяженностью более 42,7 км позволит повысить пропускную способность до 30 тысяч автомобилей в сутки. Проект строительства обхода Усолья реализовывался в течение пяти лет. Автодорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы населенных пунктов и повысить безопасность движения. Отметим, что встречное движение на четырехполосной трассе разделено барьерным ограждением. Таким образом, на участке трассы исключены встречные столкновения автомобилей. Автодорога имеет шесть транспортных развязок, в том числе три двухуровневых.
Добавим, что первой по новой объездной проехала желтая «Лада Калина», которая 14 лет назад открывала обход Иркутска. Тогда президент России Владимир Путин вручил автомобиль бригадиру дробильщиков ЗАО «Труд’по итогам завершения строительства трассы “Амур”.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье», до сегодняшнего дня федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области проходила по населенным пунктам Усолье-Сибирское, Тельма, Железнодорожный, а также вблизи Ангарска и работала в режиме перегруза — ежедневно она пропускала до 25 тысяч автомобилей в сутки. Движение автотранспорта осуществлялось по городским улицам, что доставляло большие неудобства как водителям, так и местным жителям.
В 2019 году Федеральное дорожное агентство поставило перед собой амбициозную задачу по выводу транзитного транспорта за пределы этих населенных пунктов, повышению безопасности дорожного движения на данном направлении и улучшению экологии в городской черте.
До старта масштабного строительства проводились небывалые археологические изыскания. Так, работы затронули более 62 тысяч кв. метров территории возле села Мальта. В научных изысканиях приняли участие более 160 человек. Это сотрудники и студенты Иркутского государственного университета, жители Усольского района, которые под контролем специалистов выполняли земляные работы. По итогам трех лет спасательных археологических работ, зафиксировано более 178 тысяч единиц находок — все они относятся к разным временным отрезкам каменного века.
Сегодня существующий отрезок трассы Р-255 «Сибирь» имеет своего рода дублер, который на целых 3 км короче. Новая дорога с 1797-го по 1842-й км полностью соответствует нормативным показателям IB категории, имеет четыре полосы движения, разделительное осевое барьерное ограждение, освещение и другие элементы обустройства.
В составе объекта шесть транспортных развязок, из них три — в разных уровнях и 10 искусственных сооружений. В том числе, пять мостов через реки Тельминка, Биликтуйка, Картагон и Целота. Сооружения построены на забивных сваях с монолитными ростверками. Кроме того, специалисты возвели пять путепроводов на естественном основании с подпорными стенками. Два из них проходят над железными дорогами, в том числе над Транссибом. В районе развязки на Большую Елань смонтировали шумопоглащающие экраны общей протяженностью 1,3 км, которые призваны снизить шумовое воздействие от транзитного потока на прилегающую жилую территорию.
«Что очень важно — трасса стала продолжением обхода Ангарска. С вводом объекта в эксплуатацию маршрут Мальта — Иркутск, а это около 75 км, на всем протяжении будет в четырехполосном исполнении. При этом пропускная способность дороги в этом направлении увеличится до 30 тысяч автомобилей в сутки. Вместе с тем на маршруте изменится и расчетная скорость движения: 100 км/ч против 60 км/ч», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
Добавим, что строительство обхода стало одним из крупнейших реализованных проектов на территории Иркутской области и, в частности, Приангарье за последние 80 лет, а также частью масштабной работы по развитию международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Данный проект был назван председателем правительства России Михаилом Мишустиным приоритетным.
Также напомним, что строительство проходило в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На объекте ежедневно трудилось 600 человек — рабочих, инженерно-технических специалистов, механизаторов из разных уголков страны, при этом традиционно больше половины — местное население из близлежащих городов: Усолья, Ангарска и Тулуна. В пиковый период общее количество доходило до 700 человек, в этом числе 100 ребят из Байкальского студенческого строительного отряда.