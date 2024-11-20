Открыли движение автомобилей по объездной дороге Усолья-Сибирского

В составе объекта шесть транспортных развязок, из них три — в разных уровнях и 10 искусственных сооружений. В том числе, пять мостов через реки Тельминка, Биликтуйка, Картагон и Целота. Сооружения построены на забивных сваях с монолитными ростверками. Кроме того, специалисты возвели пять путепроводов на естественном основании с подпорными стенками. Два из них проходят над железными дорогами, в том числе над Транссибом. В районе развязки на Большую Елань смонтировали шумопоглащающие экраны общей протяженностью 1,3 км, которые призваны снизить шумовое воздействие от транзитного потока на прилегающую жилую территорию.