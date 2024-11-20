С 1 марта 2025 года воронежцы смогут поступить в колледжи и техникумы по новым правилам

С 1 марта 2025 года изменятся правила приема на обучение в колледжи и техникумы. Приказ подписан в октябре 2024 года Министерством просвещения РФ. Об этом сообщили в министерстве образования Воронежской области в среду, 20 ноября.
Теперь прием заявлений в колледжи и техникумы на очно-заочную и заочную формы обучения проводится до 1 декабря. Раньше учебные заведения самостоятельно определяли сроки, о которых сообщали на своих официальных сайтах. Теперь сроки для всех едины.
Кроме того, приемная комиссия колледжей обязана не позднее 1 марта разместить на официальном сайте и на информационном стенде учреждения всю необходимую для абитуриентов информацию: о правилах и условиях приема; о специальностях (профессиях), по которым объявляется прием, с указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная); о требованиях к уровню образования, который необходим для поступления; о количестве, наименовании, формах проведения экзаменов; о количестве мест для приема по каждой специальности; о наличии общежития и количестве в нем мест и другое.
В профильном министерстве подчеркнули, что при поступлении в учреждения СПО абитуриент может предоставить копию документа об образовании. Но если оригинал документа не будет предоставлен в срок в приемную комиссию или не будет поставлена отметка о согласии на зачисление на основании электронного дубликата на портале госуслуг, то в приказ о зачислении абитуриент может не попасть. Приоритет отдадут выполнившим все условия студентам.
— К приказу о зачислении прилагается пофамильный список первокурсников. Документ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательной организации, — уточнили в пресс-службе министерства.
Документ вступает в силу с 1 марта 2025 года и действует до 1 января 2027 года.
Летом в Воронежской области начал работу информационный портал министерства образования и центра опережающей профессиональной подготовки для абитуриентов и их родителей япроф36. рф. Портал создан специально для абитуриентов, планирующих получить среднее профессиональное образование в Воронежской области. Он позволит выбрать актуальную профессию или специальность, отрасль экономики и будущего работодателя еще до подачи заявления в приемную комиссию.