С 1 марта 2025 года воронежцы смогут поступить в колледжи и техникумы по новым правилам

Кроме того, приемная комиссия колледжей обязана не позднее 1 марта разместить на официальном сайте и на информационном стенде учреждения всю необходимую для абитуриентов информацию: о правилах и условиях приема; о специальностях (профессиях), по которым объявляется прием, с указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная); о требованиях к уровню образования, который необходим для поступления; о количестве, наименовании, формах проведения экзаменов; о количестве мест для приема по каждой специальности; о наличии общежития и количестве в нем мест и другое.