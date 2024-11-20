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В Балаклавской бухте в Севастополе установят боносетевые заграждения

Задача таких сооружений — защита акватории от диверсантов и безэкипажных катеров.

Источник: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе начинается подготовка к установке боносетевых заграждений в Балаклавской бухте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Это одна из мер безопасности, которую мы приняли на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания после теракта на Учкуевке», — подчеркнул глава города-героя.

По словам Развожаева, речь идет о барьерах. Губернатор отметил, что задача таких сооружений — защита акватории от диверсантов и безэкипажных катеров. Градоначальник отметил, что протаранить эти заграждения не получится. По его словам, эти сооружения не будут мешать морской фауне и не нарушат экологию бухты.

«В ближайшее время секции заграждения начнут стыковать друг с другом», — отметил Развожаев.

По его словам, позднее эти сооружения поставят на воду. Далее в Балаклавской бухте по ночам планируют ограничивать вход и выход для гражданских судов. Развожаев пообещал сообщить о графике.