В Балаклавской бухте в Севастополе установят боносетевые заграждения

По словам Развожаева, речь идет о барьерах. Губернатор отметил, что задача таких сооружений — защита акватории от диверсантов и безэкипажных катеров. Градоначальник отметил, что протаранить эти заграждения не получится. По его словам, эти сооружения не будут мешать морской фауне и не нарушат экологию бухты.