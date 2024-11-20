Казахстанцы стали больше есть колбасу

В Казахстане с января по сентябрь этого года объёмы производства колбасных изделий и мясных субпродуктов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 3,2%. Предприятия в республике произвели 51,9 тыс. тонн продукции, а это на 1,6 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году (50,3 тыс. тонн), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.