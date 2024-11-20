В МЭИ разработали новый способ получения зеленого водорода

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали новый, более дешевый способ получения зеленого водорода путем низкотемпературного электролиза воды, сообщает пресс-служба вуза.
По информации пресс-службы, исследование ученых было направлено на поиск одноатомных молекулярных электрокатализаторов реакции получения водорода при низкотемпературном методе электролиза воды, которые не содержат платиновых металлов.
Зеленый водород — это водород, при производстве которого негативные выбросы в атмосферу минимальны или равны нулю. Низкотемпературный электролиз воды, который основан на расщеплении молекул воды на водород и кислород при низких температурах (обычно ниже 100 градусов Цельсия), является одним из методов его получения.
«Одноатомные катализаторы на основе молекулярных комплексов, синтезированные в соответствии с принципами зеленой химии (исключающих негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду) и экономии платины, показали высокие характеристики в реакции выделения водорода», — говорится в сообщении.
Как отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, разработка ученых делает большой шаг вперед к снижению стоимости водорода и ускорению внедрения электрохимических технологий.
Новый способ разработали на кафедре химии и электрохимической энергетики НИУ «МЭИ» под руководством профессора Сергея Григорьева при финансовой поддержке Минобрнауки России.