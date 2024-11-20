В МЭИ разработали новый способ получения зеленого водорода

Зеленый водород — это водород, при производстве которого негативные выбросы в атмосферу минимальны или равны нулю. Низкотемпературный электролиз воды, который основан на расщеплении молекул воды на водород и кислород при низких температурах (обычно ниже 100 градусов Цельсия), является одним из методов его получения.