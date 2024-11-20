В Сочи пляжи оборудуют новыми камерами видеонаблюдения

Городские службы Сочи начали подготовку курорта к наступлению лета. Пока на пляжах тишина, рабочие занимаются установкой систем безопасности, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) мэра города Андрея Прошунина.
До конца года планируется установить видеонаблюдение еще на 12 пляжах Центрального и Лазаревского районов. В проекте задействовали три типа камер:
Купольные камеры, которые обеспечивают широкий обзор пляжной территории; Узконаправленные камеры, которые позволяют детально контролировать определенные участки; Тепловизионные камеры, работающие в условиях низкой освещенности (они станут незаменимым инструментом для спасателей, помогая обнаруживать людей в воде даже в сумерках).
Оборудование интегрируют в уже существующий аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», который включает более 3500 камер, охватывающих туристические маршруты, прогулочные зоны и популярные места отдыха жителей и гостей города.
Как сообщало информагентство ранее, власти Кубани планируют направить 532 млн рублей на обновление дорожных камер.