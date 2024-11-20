В Сочи пляжи оборудуют новыми камерами видеонаблюдения

Купольные камеры, которые обеспечивают широкий обзор пляжной территории; Узконаправленные камеры, которые позволяют детально контролировать определенные участки; Тепловизионные камеры, работающие в условиях низкой освещенности (они станут незаменимым инструментом для спасателей, помогая обнаруживать людей в воде даже в сумерках).