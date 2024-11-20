На трассе Р-240 в аварии с тремя автомобилями два человека едва не погибли

Вчера вечером, 19 ноября, на федеральной трассе Уфа-Оренбург произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
На 226 километре трассы Р-240, неподалеку от Тоцкого сельсовета, столкнулись Ford C-Max, Kia Mockup и «Газель». Согласно предварительным данным, в «Форде» находился один из пострадавших, а в «Киа» — второй.
На место ЧП были направлены спасатели Госкомитета по ЧС. Специалисты отключили аккумуляторы у автомобилей и извлекли пострадавших мужчин из поврежденных машин. Обоих доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
В настоящее время обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.
— Выбирайте скорость, учитывая состояние дорожного полотна! Будьте бдительны на дорогах, принимая во внимание переменчивую погоду. Берегите себя и своих близких! — призвали в ГК ЧС.
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