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На трассе Р-240 в аварии с тремя автомобилями два человека едва не погибли

На трассе Уфа-Оренбург в массовом ДТП пострадали два человека.
Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 19 ноября, на федеральной трассе Уфа-Оренбург произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

На 226 километре трассы Р-240, неподалеку от Тоцкого сельсовета, столкнулись Ford C-Max, Kia Mockup и «Газель». Согласно предварительным данным, в «Форде» находился один из пострадавших, а в «Киа» — второй.

На место ЧП были направлены спасатели Госкомитета по ЧС. Специалисты отключили аккумуляторы у автомобилей и извлекли пострадавших мужчин из поврежденных машин. Обоих доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

— Выбирайте скорость, учитывая состояние дорожного полотна! Будьте бдительны на дорогах, принимая во внимание переменчивую погоду. Берегите себя и своих близких! — призвали в ГК ЧС.

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