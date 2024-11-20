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Гродненец упал с подоконника и сказал, что его избила мать его девушки

В Гродно мужчина упал с подоконника, но заявил, что его избила женщина.

Источник: Комсомольская правда

Житель Гродно упал с подоконника, но обманул врачей скорой помощи. Подробности рассказали в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

В милицию около 20.23 часов позвонили из гродненской Больницы скорой медицинской помощи. В БСПМ поступил мужчина с травмой руки, который заявил, что его избила мать девушки.

Однако правоохранители установили, что мужчину никто не избивал. Просто гродненец курил в квартире на подоконнике, не удержал равновесие и приземлился на руку.

— Мужчина соврал медицинским работникам, чтобы к нему скорее приехала медицинская помощь, — прокомментировали в УВД.

А вот под Сморгонью пьяный сын одним ударом сломал челюсть своей матери.

Еще белоруска попалась на уловку мошенников с трейдингом и квартирой и пошла в милицию: «Вы выиграли квартиру».

Между тем автомошенник из Барановичей обманул более 150 человек по всей Беларуси: «Орудовал из-за границы».