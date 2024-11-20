В Москве катки будут закрываться зимой при неустойчивой погоде с оттепелями

«У нас будет подготовлена для жителей и гостей столицы уже традиционная зимняя инфраструктура, обновятся катки на Красной Пресне, в Саду имени Баумана, парке 50-летия Октября и в саду Эрмитаж. Катки у нас и естественные, и искусственные. Давайте будем внимательно следить за прогнозом погоды, крайне важно обеспечивать безопасное катание, и в случае, если будет неустойчивый минус, и технические условия не будут позволять эксплуатировать безопасно катки или лыжни, то, соответственно, в те моменты, в те часы работы не будет», — сказал он.