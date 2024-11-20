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В Москве катки будут закрываться зимой при неустойчивой погоде с оттепелями

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Столичные катки и лыжные трассы зимой в Москве будут работать только при устойчивой морозной погоде, в соответствии с условиями безопасной эксплуатации, об этом сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

Источник: РИА "Новости"

«У нас будет подготовлена для жителей и гостей столицы уже традиционная зимняя инфраструктура, обновятся катки на Красной Пресне, в Саду имени Баумана, парке 50-летия Октября и в саду Эрмитаж. Катки у нас и естественные, и искусственные. Давайте будем внимательно следить за прогнозом погоды, крайне важно обеспечивать безопасное катание, и в случае, если будет неустойчивый минус, и технические условия не будут позволять эксплуатировать безопасно катки или лыжни, то, соответственно, в те моменты, в те часы работы не будет», — сказал он.

Он подчеркнул, что о графике работы катков и лыжней будет своевременно сообщаться на сайте проекта zima.mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные зимние фестивали объединят в единый проект — «Зима в Москве». В общей сложности, с 1 декабря планируется открыть свыше 1,9 тыс. локаций в разных точках столицы.

туризм и отдых