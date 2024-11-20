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Крымский мост был перекрыт больше часа

Движение по Крымскому мосту было перекрыто больше часа 20 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 20 ноября, движение транспорта по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 14.43. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 15.48 стало известно, что ограничения были сняты. Они действовали больше часа.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.