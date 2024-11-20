Крымский мост был перекрыт больше часа

В среду, 20 ноября, движение транспорта по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Как сообщалось ранее, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 14.43. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В 15.48 стало известно, что ограничения были сняты. Они действовали больше часа.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.