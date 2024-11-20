Крымский мост был перекрыт больше часа

Как сообщалось ранее, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 14.43. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.