На Шаронова в Омске построят школу с парковками для учителей

Сегодня на заседании градостроительного совета в Омске прошла защита проектов трех многоэтажек в новом микрорайоне «Кварталы Драверта». Речь идет о строительстве двух социально значимых объекта — школы и детсада.
Новый микрорайон появится в границах улиц Крупской, Шаронова и Бульвара Архитекторов. Как рассказал технический директор компании «Брусника» в Омске Евгений Головкин, компания учла все недочеты при строительстве предыдущих объектов в Москве и Новосибирске.
«Мы учли все ошибки строительства первых школ в Новосибирске и в Москве и на основании этого родили некую матрицу для реализации проекта в регионах. Мы возводим учебное заведение за свои средства и передаем его области. Это будет физико-химический лицей, чтобы детям было интересно заниматься естественными науками», — рассказал Евгений Головкин.
В рамках четвертой очереди строительства запланированы возведение крытого паркинга, школы на 1550 мест и встроенного трехэтажного детсада. Добавим, что на данный момент уже возведены четыре 17-ти этажных жилых дома в рамках 1 очереди строительства микрорайона.