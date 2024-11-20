На Шаронова в Омске построят школу с парковками для учителей

«Мы учли все ошибки строительства первых школ в Новосибирске и в Москве и на основании этого родили некую матрицу для реализации проекта в регионах. Мы возводим учебное заведение за свои средства и передаем его области. Это будет физико-химический лицей, чтобы детям было интересно заниматься естественными науками», — рассказал Евгений Головкин.