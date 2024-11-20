Что делает казахстанцев счастливыми, рассказали аналитики

«Внимание в данном исследовании мы сосредоточили на вопросах, затрагивающих отношения родителей и детей, проблематике жестокого отношения в семье. Провели массовый опрос и интервью. Опросом были охвачено 2 тыс/ респондентов во всех регионах Казахстана, в том числе в городах Алматы, Астана и Шымкент, а также 17 областных центрах и селах. Опрошено население в возрасте от 18 лет и старше», — отметила она.