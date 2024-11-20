Что делает казахстанцев счастливыми, рассказали аналитики

Руководитель центра социологических исследований КИОР Евгения Руднева представила результаты социологического исследования «Факторы, влияющие на формирование благополучной семьи», проведенного по заказу МКИ.
«Внимание в данном исследовании мы сосредоточили на вопросах, затрагивающих отношения родителей и детей, проблематике жестокого отношения в семье. Провели массовый опрос и интервью. Опросом были охвачено 2 тыс/ респондентов во всех регионах Казахстана, в том числе в городах Алматы, Астана и Шымкент, а также 17 областных центрах и селах. Опрошено население в возрасте от 18 лет и старше», — отметила она.
Также, по ее словам, было проведено 80 глубинных интервью по нескольким типам семьей — полная семья, неполная семья, семья, воспитывающая детей с особыми потребностями, малообеспеченные и многодетные семьи.
. «В массовом опросе приняли участие 53,7% женщин и 46,3% мужчин. Оперялись при опросе уровень образования, место проживания — собственное или арендное жилье, оценка материального благополучия. Заданы были также вопросы о занятости респондентов — более половина, а именно 58% респондентов ответили, что они работают, еще 2,5% респондентов учатся и работают, 39,3% — не работали на момент опроса. В структуре занятости преобладали сферы услуг, медицины, образования, культуры, науки, торговли», — резюмировала спикер.
Заместителя председателя КИОР Олжас Бейсенбаев подробно рассказал, что делает людей счастливыми.
«Большая часть респондентов или 88% указали на прямую связь семейного благополучия с хорошим взаимоотношением между членами семьи 86%, родителями и детьми — 85%, физическим и психическим здоровьем и отсутствием зависимостей — алкогольной, наркотической и игровой зависимости 79%», — отметил он.
В то же время, по его словам, опрошенных родителей тревожит зависимость детей от гаджетов, интернета и виртуальных игр, буллинг в школах, качество медицинского обслуживания и зависимость от курения и вейпов. В сельской местности родителей также тревожит невозможность обеспечить досуг детей и дать им дополнительное образование.
Отметим, по состоянию на 1 октября, численность населения Казахстана увеличилась до 20 223 218 человек. Городское население составляют 12 704 977 человек, сельское — 7 518 241 человек. При этом женщин в Казахстане больше — 10 342 959, а мужчин — 9 880 259.
Напомним, что в этом году в рейтинге счастливых стран мира Казахстан занял 49-е место из 143. Среди стран СНГ выше нашей страны оказался Узбекистан — страна расположилась на 47-й строчке. Остальные страны-участницы СНГ располагаются ниже, например, Россия вовсе оказалась на 72-м месте. Страны Северной Европы возглавили «счастливый список» — на первом месте Финляндия, также в тройке лидеров Дания и Исландия. Скандинавские страны традиционно лидируют в этом рейтинге. В 2022 году в этом же рейтинге Казахстан занимал 40-е место.