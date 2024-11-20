Белорусские таможенники не дали провезти в Россию 80 тонн польских груш

Установлено, что один из грузовиков ехал от границы Беларуси с Польшей на белорусских регистрационных номерах, которые в Витебске сменили на российские. По документам, по которым водитель ввез груши в Беларусь, их должны были разгрузить в Орше, однако фура ехала совершенно в другом направлении.