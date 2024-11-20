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Белорусские таможенники не дали провезти в Россию 80 тонн польских груш

Белорусские таможенники перехватили на границе с Россией 80 тонн польских груш.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские таможенники задержали на границе несколько партий польских груш, которые нелегально пытались провезти в Россию, рассказали в Государственном таможенном комитете.

Так, за неделю была пресечена незаконная транспортировка на российскую территорию суммарно 80 тонн груш из Польши.

— Общая стоимость товара составила 570 тысяч белорусских рублей, — рассказали в ГТК.

Так, вблизи границы Беларуси с Россией и при проведении спецмероприятий были остановлены четыре грузовика с грушами. Продукция перемещалась без необходимых товаросопроводительных документов и сертификатов, которые бы подтверждали ее безопасность.

Установлено, что один из грузовиков ехал от границы Беларуси с Польшей на белорусских регистрационных номерах, которые в Витебске сменили на российские. По документам, по которым водитель ввез груши в Беларусь, их должны были разгрузить в Орше, однако фура ехала совершенно в другом направлении.

Оперативная таможня начала административный процесс (ст. 13.12 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях), в ГАИ также переданы материалы из-за замены регистрационных знаков (ч.6 ст. 18.11 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).

— За нарушение порядка транспортировки фруктов будут привлечены все перевозчики, — указали в пресс-службе.