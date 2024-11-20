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Из-за ошибочного приема лекарств в Башкирии отравилась почти сотня детей

В Башкирии 94 ребенка отравились из-за лекарств.

Источник: Комсомольская правда

С начала текущего года в Башкирии из-за ошибочного приема лекарств отравились 94 ребенка в возрасте от 11 месяцев до 14 лет. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты рекомендуют хранить медикаменты в недоступных для детей местах, не перекладывать препараты в пакеты, не переливать в другие баночки. Не стоит выбрасывать просроченные лекарства в мусорное ведро, поскольку яркая и блестящая упаковка может показаться ребенку интересной игрушкой.

Кроме того, не следует называть лекарства конфетами или витаминками. Это повышает интерес детей к препаратам.

— Если есть хоть малейшее подозрение на то, что ваш ребенок съел или выпил лекарство, необходимо немедленно обратиться к врачу, — заявили в Роспотребнадзоре.

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