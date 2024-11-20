Из-за ошибочного приема лекарств в Башкирии отравилась почти сотня детей

Специалисты рекомендуют хранить медикаменты в недоступных для детей местах, не перекладывать препараты в пакеты, не переливать в другие баночки. Не стоит выбрасывать просроченные лекарства в мусорное ведро, поскольку яркая и блестящая упаковка может показаться ребенку интересной игрушкой.