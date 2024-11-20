Пошел с козырей: Пенсионер из Ростовской области год уговаривал военкома отправить его на СВО

— У нас уже и внучки взрослые — 16 и 17 лет девчонкам. Они тоже просили дедушку остаться. На самом деле муж и здесь, в родном хуторе, приносил много пользы. У Акопа были золотые руки — он строитель, также занимался машинами — малярными и кузовными работами.