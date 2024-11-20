Пошел с козырей: Пенсионер из Ростовской области год уговаривал военкома отправить его на СВО

— На специальную военную операцию он рвался с самого ее начала. Муж безумно переживал за молодых ребят, которые отправились защищать свою страну. Акоп очень хотел быть с ними рядом, — вспоминает София Гюлоглян из хутора Ленинаван Ростовской области.
Дончанин всегда будет жив в сердцах своих родных. Фото: из архива семьи.
МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ РУКИ.
И Софию Михайловну стремление супруга не удивляло. Она всегда знала: ее муж был большим патриотом. Женщина признается — сама она не поддерживала желание Акопа. И не удивительно. Мужчина был уже не молод — разменял седьмой десяток. Да и здоровье хромало.
— Муж болел астмой, были и другие проблемы. А еще он был очень нужен дома, — рассказывает София «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону».
Женщина прожила с Акопом 37 счастливых лет, в браке у пары родились две дочери.
— У нас уже и внучки взрослые — 16 и 17 лет девчонкам. Они тоже просили дедушку остаться. На самом деле муж и здесь, в родном хуторе, приносил много пользы. У Акопа были золотые руки — он строитель, также занимался машинами — малярными и кузовными работами.
Акоп Гюлоглян (на фото — слева) очень хотел помочь солдатам. Фото: предоставил «Фонд Защитники Отечества».
ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО ОТКАЗА ВДРУГ ЗАНЯЛСЯ ЗДОРОВЬЕМ.
Но 61-летний Акоп Габриелович женщин слушать не хотел. Каждый выпуск новостей, в котором рассказывали о положении дел на линии боевого соприкосновения, не сдерживал эмоций.
— Дома только и разговоров было о том, что ему нужно «за ленточку».
В итоге, Акоп Габриелович на протяжении года обивал пороги военкоматов.
— Ходил и в наш, местный, просил его отправить на СВО, мотался и в Ростов. Но везде получал отказ. Мужа не брали из-за здоровья и возраста.
После очередного отказа Акоп, который всю жизнь больше переживал не за себя, а за близких, наверное, в первые в жизни, не дожидаясь уговоров жены, лег в больницу.
— Он плотно занялся своим здоровьем, — вспоминает вдова.
Акоп Габриелович геройски погиб в зоне СВО. Фото: предоставил «Фонд Защитники Отечества».
«ДЕВЧОНКИ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
Подлечившись, дончанин вновь отправился к военкому. На этот раз пошел, как говориться, с козырей — показал медицинскую справку, напомнил, что него есть звание сержант и что он умеет дарить вторую жизнь, казалось бы, безнадежно сломанным автомобилям.
А на линии боевого соприкосновении, где техника просто «летит», люди с золотыми руками очень нужны.
На этот раз мужчина сумел убедить военных отправить его на спецоперацию.
— Радовался как мальчишка. Его записали в мотострелковую дивизию. Он должен был чинить машины. Акоп был счастлив. Говорил, что хоть чем-то теперь сможет помочь нашим солдатам.
Провожали 61-летнего мужчину всей семьей: жена, дети, внучки.
Акоп крепко обнял своих любимых и сказал: «Девчонки, все будет хорошо. Время быстро летит. Оглянуться не успеете, а я уже в отпуск приеду».
Акоп Габриелович погиб за Родину на передовой. Фото: из архива семьи.
«ДАЛЬШЕ Я НИЧЕГО НЕ ПОМНЮ».
Но планам не суждено было сбыться. Мужчина с сослуживцами погиб во время вражеского обстрела.
— Акоп был прекрасным садоводом. Все время возился в огороде, выращивал овощи, ягоды, цветы. Незадолго до гибели мужа вдруг завяло его любимое комнатное растение, — вспоминает вдова.
Участник специальной военной операции погиб 15 октября прошлого года. А 17 октября к нему домой пришли военком и глава района, которые и сообщили о том, что мужчины больше нет в живых.
— Дальше я ничего не помню. Мне стало так плохо, что я упала в обморок.
Сегодня Акоп Габриелович покоится на местном кладбище.
— Умом понимаю, что мужа больше нет. Но сердце отказывается в это верить, — вздыхает София Михайловна.
ОФИЦИАЛЬНО.
Удостоен «Ордена мужество» посмертно.
Как рассказала социальный координатор ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» в Мясниковском районе Ирина Хочкиян, боец удостоен «Ордена мужество» посмертно.
— Он отдал свою жизнь за Россию. Светлая память герою, — добавила она.