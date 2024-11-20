По поручению Ильсура Метшина в Казани откроют новый Дом работников образования

Сейчас Дом работников образования расположен на 2-м этаже здания на ул. Баумана, 62/9. Сообщается, что на объекте не получается разместить всех желающих. Количество мероприятий в Доме работников образования за последние 3 года увеличилось с 30 до 147 в год. Число участников выросло с 4,6 тыс. до 6,3 тыс. человек.