Лучшие фото 20 ноября

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парайко и правый нападающий «Миннесота Уайлд» Райан Хартман. «Сент‑Луис» дома потерпел поражение от «Миннесоты» в матче регулярного сезона НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.