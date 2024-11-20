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Лучшие фото 20 ноября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парайко и правый нападающий «Миннесота Уайлд» Райан Хартман. «Сент‑Луис» дома потерпел поражение от «Миннесоты» в матче регулярного сезона НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Источник: Reuters

Контртеррористическая операция Израиля в северной части Западного берега реки Иордан в Дженине.

Источник: Reuters

Люди сидят в кофейне в Медине — старом городе Марракеша.

Источник: AP 2024

Торговец разделывает рыбу на рынке Стабрук в порту Джорджтауна, Гайана.

Источник: AP 2024

Торговцы собираются на плавучем рынке на озере Дал холодным утром в Шринагаре.

Источник: Zuma/TASS

Спасатель с собаками ищет жертв и пропавших людей в пострадавшем от наводнения муниципалитете Катарроха в испанской провинции Валенсия.

Источник: KAI FORSTERLING/EPA/TASS