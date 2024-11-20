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В Ростове у двоих воспитанников детсада выявили случаи менингита

В Ростове-на-Дону в садике № 37 зафиксировали два случая менингита.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове у двоих воспитанников детского сада № 37 выявили случаи менингита. Об этом сообщает «Интерфакс Юг» со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

По информации издания, работа дошкольного учреждения приостановлена из-за групповой заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Также выявлены случаи заражения энтеровирусным менингитом. Детский сад закрыт до 30 ноября.

Напомним, 12 ноября стало известно о случаях заражения кишечной инфекцией в дошкольном учреждении № 37 в микрорайоне Суворовском. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Малыши, у которых выявлены признаки вируса, а также дети, которые с ними контактировали, находятся под наблюдением медиков.