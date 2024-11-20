В Ростове у двоих воспитанников детсада выявили случаи менингита

В Ростове у двоих воспитанников детского сада № 37 выявили случаи менингита. Об этом сообщает «Интерфакс Юг» со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
По информации издания, работа дошкольного учреждения приостановлена из-за групповой заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Также выявлены случаи заражения энтеровирусным менингитом. Детский сад закрыт до 30 ноября.
Напомним, 12 ноября стало известно о случаях заражения кишечной инфекцией в дошкольном учреждении № 37 в микрорайоне Суворовском. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Малыши, у которых выявлены признаки вируса, а также дети, которые с ними контактировали, находятся под наблюдением медиков.