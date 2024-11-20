В Ростове у двоих воспитанников детсада выявили случаи менингита

Напомним, 12 ноября стало известно о случаях заражения кишечной инфекцией в дошкольном учреждении № 37 в микрорайоне Суворовском. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Малыши, у которых выявлены признаки вируса, а также дети, которые с ними контактировали, находятся под наблюдением медиков.