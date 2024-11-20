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В Первоуральске после обращений жителей не стали отменять маршруты автобусов

Схема движения автобусов в Первоуральске (Свердловская область) останется без изменений, сообщил глава города Игорь Кабец в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«За последнее время мне поступило много обращений от жителей по схеме движения городских автобусов. Мной принято решение сохранить действующую маршрутную сеть общественного транспорта», — написал он.

В ближайшее время в администрации планируют приступить к разработке усовершенствованной схемы автобусов. К процессу привлекут экспертов минтранса Свердловской области и жителей города.

Напомним, 13 ноября Первоуральск посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред в УрФО Артем Жога. Они встретились с жителями микрорайона Динас, которые пожаловались на планы администрации отменить маршрут № 15. Господин Куйвашев пообещал, что власти региона «погрузятся в эту проблему».