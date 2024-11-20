В Первоуральске после обращений жителей не стали отменять маршруты автобусов

Напомним, 13 ноября Первоуральск посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред в УрФО Артем Жога. Они встретились с жителями микрорайона Динас, которые пожаловались на планы администрации отменить маршрут № 15. Господин Куйвашев пообещал, что власти региона «погрузятся в эту проблему».