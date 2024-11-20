В Первоуральске после обращений жителей не стали отменять маршруты автобусов

«За последнее время мне поступило много обращений от жителей по схеме движения городских автобусов. Мной принято решение сохранить действующую маршрутную сеть общественного транспорта», — написал он.
В ближайшее время в администрации планируют приступить к разработке усовершенствованной схемы автобусов. К процессу привлекут экспертов минтранса Свердловской области и жителей города.
Напомним, 13 ноября Первоуральск посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред в УрФО Артем Жога. Они встретились с жителями микрорайона Динас, которые пожаловались на планы администрации отменить маршрут № 15. Господин Куйвашев пообещал, что власти региона «погрузятся в эту проблему».