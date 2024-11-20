В Пермском крае жители Березников вновь остались без воды и света

По сообщениям, под отключение попали дома на улицах Ермака, Суворова, Юбилейной, Черняховского, Мира, Толстого, Ломоносова, Парижской Коммуны и некоторых других. В комментариях (их под постом уже больше сотни) местные жители пишут, что по номеру «112» им сообщили о коммунальной аварии.