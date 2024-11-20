В Пермском крае жители Березников вновь остались без воды и света

Жители города Березники Пермского края рассказали в соцсетях, что вновь остались без воды и света.
По сообщениям, под отключение попали дома на улицах Ермака, Суворова, Юбилейной, Черняховского, Мира, Толстого, Ломоносова, Парижской Коммуны и некоторых других. В комментариях (их под постом уже больше сотни) местные жители пишут, что по номеру «112» им сообщили о коммунальной аварии.
«Вода не льётся. Опять», «Нет ни воды, ни света», «У нас вчера отключали и вот опять!», — пишут горожане.
Напомним, в первой декаде ноября в Березниках уже были массовые отключения воды и света. Причиной стал обрыв линий электропередач во время обильных снегопадов, которые принёс циклон «Мартина». Некоторые жители города ждали подключения электричества и воды несколько дней. Аналогичная ситуация была в Соликамском округе.