В Москве скорректировали маршрут до миграционного центра «Сахарово»

Автобусы маршрута МЦ3 получили новый номер МЦ и стали ходить до остановки «Миграционный центр» от остановки «МЦД Остафьево» вместо «МЦД Подольск». На линии работают до 16 автобусов особо большого класса.
Таким образом, время в пути сократится для более чем 4 тысяч посетителей миграционного центра в месяц.
Кроме того, продолжают работать существующие маршруты МЦ1 до метро «Лесопарковая» и МЦ2 до метро «Прокшино». На них работает 20 и 8 автобусов особо большого класса соответственно.
Ранее стало известно, что маршруты наземного транспорта изменятся в 14 районах Москвы и в Одинцовском городском округе Подмосковья с 23 ноября. На два новых маршрута выйдут электробусы, а два существующих станут делать заезд к станциям Московского центрального диаметра (МЦД).
Между тем на севере столицы были запущены новые электробусные маршруты — № 220 и 379. Они связали восемь жилых районов с 13 станциями метро, МЦД и МЦК, по будням на них работают 20 современных электробусов.