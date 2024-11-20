Дополнительный транспорт подадут после матча «КС» — «Ахмат» в Самаре 24 ноября

Также после окончания игры зрители смогут уехать домой на автобусах. К остановке «Ул. Алма-Атинская» подадут автобусы №№ 1, 34, 41 и 67, которые поедут в сторону проспекта Кирова, а к остановке «Ул. Дальняя» — №№ 1 и 67. Они проследуют до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.