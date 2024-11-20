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Дополнительный транспорт подадут после матча «КС» — «Ахмат» в Самаре 24 ноября

Работу общественного транспорта усилят в день футбольного матча на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 24 ноября 2024 года, в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч 16 тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат». В этот день в городе усилят работу общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Особое внимание уделят работе трамваев №№ 5, 11, 12, 22, 24 и 25. После матча болельщиков будут ждать дополнительные составы маршрутов №№ 5, 11 и 12 (остановка «Самара Арена»).

Также после окончания игры зрители смогут уехать домой на автобусах. К остановке «Ул. Алма-Атинская» подадут автобусы №№ 1, 34, 41 и 67, которые поедут в сторону проспекта Кирова, а к остановке «Ул. Дальняя» — №№ 1 и 67. Они проследуют до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По данным департамента транспорта Самары, в день матча перекрывать дороги в районе стадиона не будут. Автомобилисты смогут свободно там проехать.