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Лукашенко подписал указ о помиловании 8 женщин и 24 мужчин, осужденных за экстремистские преступления

Лукашенко помиловал еще 32 осужденных за экстремистские преступления.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко помилованы еще 32 лица, осужденных за совершение экстремистских преступлений, проинформировал 20 ноября телеграм-канал «Пул Первого».

Сообщается, что в этот раз помилование получили 8 женщин и 24 мужчины. Осужденные признали свою вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании.

Уточняется, что из помилованных у 17 человек — хронические заболевания, а один является инвалидом. Также у 17 осужденных есть дети, из них двое являются многодетными родителями. Кроме того, девять из 32 помилованных — это люди старше 50 лет.

Отмечается, что за правопослушным поведением помилованных будет осуществлять контроль Министерство внутренних дел.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о помиловании примерно 100 осужденных.

А недавно президент ответил на упреки в многовекторности политики: «Такое примитивное мышление, что дальше некуда».

Тем временем ОНТ раскроет в эфире, кто планирует военное вторжение в Беларусь.

Еще обыски на польском ТВ идут из-за махинаций на признанном экстремистским в Беларуси канале.