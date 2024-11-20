Житель Казахстана пытался вывести через Омскую область нефрит на 6 млн.рублей

Для справки: Нефрит — это полудрагоценный камень, который очень часто используется при создании ювелирных украшений. Красивый голубо-синий оттенок камня делает его одним из популярных среди мастеров. Кольцо с натуральным нефритом может стоить от 1,5 до 3 тысяч рублей, в зависимости от качества и огранки.