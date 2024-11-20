Житель Казахстана пытался вывести через Омскую область нефрит на 6 млн.рублей

Сегодня в Омской области вынесен приговор по факту незаконного оборота полудрагоценного камня нефрита. Как выяснило следствие в октябре 2022 года 48-летний житель республики Казахстан попытался вывести через границу 1200 кг нефрита общей стоимостью около 6 млн. рублей.
На границе у КПП «Ольховка» его автомобиль осмотрели и изъяли незаконный груз. Сегодня судом было вынесено решение — мужчина заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей, а камни изъяли в доход государства.
Для справки: Нефрит — это полудрагоценный камень, который очень часто используется при создании ювелирных украшений. Красивый голубо-синий оттенок камня делает его одним из популярных среди мастеров. Кольцо с натуральным нефритом может стоить от 1,5 до 3 тысяч рублей, в зависимости от качества и огранки.